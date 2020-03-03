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03.03.20 15:44

Российские производители сои и рапса получат 4,2 млрд руб. экспортных субсидий

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 марта. Interfax-Russia.ru - Производители сои и рапса в РФ получат в этом году 4,2 млрд рублей субсидий для развития экспортного направления, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"В этом году мы внесли изменения в систему поддержки экспорта. У нас появляется новая субсидия - стимулирующая субсидия по сое и рапсу. То есть те предприятия, которые будут выращивать дополнительно сою и рапс и передавать их на переработку с дальнейшим экспортом либо напрямую на экспорт, будут получать дополнительную субсидию на гектар", - пояснила она.

По ее словам, на эту субсидию предусмотрена "хорошая сумма - 4,2 млрд рублей". "Только Амурская область, один из крупных производителей сои, получит 1 млрд рублей дополнительно. Это большая поддержка", - сказала замминистра. Новая субсидия заработает с текущего года.

Необходимость введения новых мер поддержки экспорта Фастова объяснила, в частности, тем, что система заключения так называемых соглашений о повышении конкурентоспособности не дает тех результатов, на которые рассчитывает министерство. "Несмотря на то, что мы в прошлом году заключили такие соглашения с 33 компаниями, очереди за субсидиями и вала нет. Мы хотели, чтобы таких соглашений было больше, - сказала она. - Компании получают субсидию, но должны по годам расписать, сколько продукции они поставят на экспорт. Если не поставляют, они лишаются этой субсидии. Здесь ответственности больше, естественно, желающих меньше".

В то же время, по словам Фастовой, очень востребованными оказались субсидии на транспортировку продукции. "Мы их будем увеличивать. Сейчас субсидируется транспортировка зерна (из зернопрофицитных регионов в сторону портов - ИФ). Мы добавляем субсидирование транспортировки из центра до Дальнего Востока минудобрений и техники. Соответствующее постановление правительства выйдет в ближайшее время, - сказала она. - Регионы, особенно дальневосточные, с воодушевлением это восприняли, ведь они всё - и удобрения, и технику - везут из центра".

Экспорт масложировой продукции входит в топ-5 российского экспорта продукции АПК, занимая второе место после поставок зерновых культур. В соответствии с проектом "Экспорт продукции АПК", поставки этой продукции к 2024 году должны достичь $8,6 млрд.

В целом экспорт продукции АПК РФ к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд с $25 млрд рублей в 2019 году.

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