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03.03.20 15:51

Приезжающие в РФ из Ирана и РК будут взяты под наблюдение медиков на 14 дней

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 марта. Interfax-Russia.ru - У всех прибывающих в Россию из Ирана и Южной Кореи будут отбираться пробы на новый коронавирус COVID-19, говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача Анны Поповой.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ в дополнение к ранее принятым мерам: организовать отбор материала на новую коронавирусную инфекцию от лиц, прибывших из Исламской Республики Иран и Республики Корея, в пунктах пропуска через государственную границу РФ и направление его для исследований исключительно в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ", - отмечается в документе, опубликованном во вторник на портале нормативно-правовой информации.

Кроме того, все прибывающие из этих стран должны быть взяты под медицинское наблюдение на 14 дней.

Медицинское наблюдение должно проводиться по месту пребывания граждан, уточняется в постановлении.

"При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных", - сказано в документе.

Роспотребнадзор также рекомендовал "усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики".

Медицинским организациям и аптекам рекомендовано поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети.

В случае выявления подозрения на COVUD-19 незамедлительно должен быть проведен регламентированный комплекса противоэпидемических мероприятий.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

В России были выявлены два гражданина Китая с коронавирусом, они уже выздоровели. На карантине под Казанью находятся трое заболевших, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из Японии. 2 марта был выявлен россиянин с коронавирусом, прилетевший из Италии.

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