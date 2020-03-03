Проект "Дорога памяти" уже собрал данные о 26 млн участников ВОВ

03.03.20 15:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 марта. Interfax-Russia.ru - Мультимедийный портал "Дорога памяти" принял информацию о 26 млн участников Великой Отечественной войны, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова журналистам во вторник.

"Мы предполагаем, что информация будет примерно о 33 млн человек. Уже есть о 26 млн, но только 6,6 млн фотографий", - сказала Шевцова.

Она подчеркнула, что сбор информации не прекратится после 9 мая, и призвала принять активное участие в наполнении ресурса.

Филиал Центрального музея Вооружённых сил с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт 9 мая, одновременно с Главным храмом ВС РФ. Этот проект увековечит подвиг 33 млн участников Великой Отечественной войны.