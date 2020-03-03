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03.03.20 15:58
Экстренно севший в Перми самолет S7 продолжил путь в Москву
Из онлайн-табло международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) следует, что лайнер вылетел в Москву в 17:25 местного времени (15:25 мск).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта, службы безопасности провели необходимые оперативные мероприятия, лайнер и багаж пассажиров досмотрены. Результаты проверки будут озвучены позже.
На борту находилось 114 пассажиров и 6 членов экипажа.
В телеграм-канале министерства территориальной безопасности региона сообщается, что в связи с задержкой рейса пассажиры были обеспечены питанием.
"Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", - отмечает ведомство.
Airbus A-320 авиакомпании S7 (рейс S7 2508), выполнявший рейс "Новосибирск-Москва", экстренно сел в аэропорту Перми около 13:00 вторника. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Причиной незапланированной посадки стало анонимное сообщение о минировании борта, которое поступило на почту контактного центра S7 Airlines.
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