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Более 9 тыс. домов в Пермском крае планируется подключить к газу в 2020г

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 марта. Interfax-Russia.ruС - Власти Пермского края в текущем году планируют подключить к газу свыше 9 тыс. домовладений.

Из материалов врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, представленных в понедельник в Совете Федерации РФ на парламентских слушаниях "Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ", следует, что в 2019 году в крае было построено 39 газопроводов общей длиной 451 км. В этом году планируется построить еще 36 газопроводов протяженностью 600 км.

В результате, как ожидается, газ будет подведен к 9 тыс. 50 домам, при этом в 7,5 тыс. домов газ будет запущен уже в текущем году. Объем финансирования программы газификации на этот год составляет 2,175 млрд рублей (в 2018 - 2,003 млрд рублей), из которых 1,003 млрд рублей - средства "Газпрома" (MOEX: GAZP), говорится в материалах.

"Объем строительства газопроводов с 2015 года был практически в восемь раз увеличен, увеличено количество подключений к газораспределительным сетям домовладений и потребителей. Этого удалось достигнуть благодаря увеличению финансирования как за счет инвестпрограммы "Газпрома", так и за счет бюджетных вливаний", - отметил врио главы края.

Махонин напомнил, что в прошлом году Пермский край и ФАС России подписали регуляторный контракт, который даст возможность в ближайшие пять лет подключить к газу еще 12,5 тыс. домов.

Как сообщалось, заключение регуляторного контракта позволит привлечь дополнительные 510 млн рублей на 5 лет для строительства трех газопроводов в Перми, по одному в Добрянском, Нытвенском и Оханском городских округах, а также в Пермском районе. Кроме того, часть средств будет направлена на развитие системы газоснабжения Соликамска. Общая протяженность построенных газопроводов составит около 56 км.

Врио губернатора отметил, что в настоящее время власти региона компенсирует малоимущим, многодетным и инвалидам затраты на подключение к газу. Так, по его словам, подобного рода компенсации до 2021 года получат порядка 4 тыс. человек.

"При этом мы сейчас рассматриваем вопрос по льготному или бесплатному приобретению газовых плит для (льготных категорий - ИФ) населения", - добавил Махонин.

В ходе слушаний он также высказал несколько предложений по изменению федерального законодательства.

В частности, Махонин предложил узаконить строительство газопроводов до фасадов жилых домов, увеличить размер спецнадбавки в тарифах газораспределительных организаций (ГРО) с 25 до 35%, освободить ГРО от уплаты госпошлины за регистрацию прав на распределительные сети.

Кроме того, по мнению Махонина, регионам необходимо обеспечить разработку своих энергоспапортов, а на федеральном уровне нужно узаконить передачу муниципальных газопроводов в собственность ГРО в счет погашения долгов муниципалитета за газ.

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