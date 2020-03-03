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03.03.20 16:03
Ветераны в КЧР получат к юбилею Победы по 50 тыс. руб. от сенаторов и депутатов Госдумы
"Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии приняли решение выделить каждому ветерану Великой Отечественной войны по 50 тыс. рублей", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на совещании с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой во вторник в Черкесске.
Темрезов напомнил, что дополнительно к федеральным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, инициированным президентом РФ, фронтовики и инвалиды ВОВ получат из республиканского бюджета единовременные выплаты в размере 50 тыс. руб. Кроме того, труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов будет выплачено по 5 тыс. руб.
"На уровне муниципалитетов мы также предусмотрели дополнительные выплаты. Мною поставлена задача, чтобы до середины марта все эти выплаты были произведены в полном объеме", - отметил глава республики.
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