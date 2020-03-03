Решить проблему: президенты России и Турции обсудят прекращения огня в сирийском Идлибе
  
Коронавирус vs туризм: ущерб российского турбизнеса оценили в 27 млрд рублей
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
03.03.20 16:12

Цены на продукты питания в большинстве регионов Дальнего Востока стабилизировались

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 марта. Interfax-Russia.ru - Цены на продукты питания, выросшие из-за проблем с доставкой из Китая, снизились до прежнего уровня в 9 из 11 регионов Дальнего Востока, сообщает ФАС России.

В настоящее время повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае, где морковь, чеснок, перец подрожали на 15-40%, картофель - на 10%. Это связано со сменой поставщиков в регионах, уточняет антимонопольное ведомство.

"Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен, цены стабилизированы практически во всех субъектах Дальнего Востока, - заявил статс-секретарь - замруководителя ФАС Андрей Цариковский, процитированный в сообщении. - Мы внимательно следим за ситуацией в Магаданской области и Камчатском крае и ожидаем возвращения цен на предыдущий уровень по итогам изменения логистики".

По его словам, ФАС продолжит контроль ценовой ситуации на продукты питания по всему Дальневосточному округу "и при обнаружении признаков желания "нажиться" на непростой продовольственной обстановке применит все возможные меры антимонопольного реагирования".

Как сообщалось, в связи с распространением в Китае коронавируса и закрытием ряда погранпереходов поставки плодоовощной продукции на рынок Дальнего Востока существенно сократились, что привело к росту цен.

Как показал мониторинг ФАС, резкий скачок цен на овощи и небольшой - на социально значимые продукты питания произошел в Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области. Небольшое повышение цен на помидоры и огурцы, а также сезонное повышение цен на репчатый лук отмечено в Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии и Забайкальском крае.

Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.03.20 17:15
Коронавирус не обнаружен у контактировавших с инфицированным москвичом
.
  03.03.20 15:35
Тверская станет пешеходной 15 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ
.
  03.03.20 14:53
Мемориальная доска Лужкову будет установлена в центре Москвы
.
  03.03.20 14:34
ЛДПР подержит предложенные Путиным поправки в Конституцию РФ
.
  03.03.20 14:08
Проезд в транспорте Москвы и Подмосковья для женщин 8 марта будет бесплатным
.
  03.03.20 13:47
Поправка к Конституции РФ о "федеральных территориях" внесена ГД
.
  03.03.20 13:15
Акция "Час Земли" пройдет в Москве 28 марта
.
  03.03.20 12:33
РПЦ не советует заболевшим простудой ходить в храм
.
  03.03.20 12:29
Прибывших в Москву больных с ОРВИ госпитализируют в больницу в Коммунарке
.
  03.03.20 11:48
Столичные школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket