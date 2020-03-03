Цены на продукты питания в большинстве регионов Дальнего Востока стабилизировались

03.03.20 16:12

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 марта. Interfax-Russia.ru - Цены на продукты питания, выросшие из-за проблем с доставкой из Китая, снизились до прежнего уровня в 9 из 11 регионов Дальнего Востока, сообщает ФАС России.

В настоящее время повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае, где морковь, чеснок, перец подрожали на 15-40%, картофель - на 10%. Это связано со сменой поставщиков в регионах, уточняет антимонопольное ведомство.

"Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен, цены стабилизированы практически во всех субъектах Дальнего Востока, - заявил статс-секретарь - замруководителя ФАС Андрей Цариковский, процитированный в сообщении. - Мы внимательно следим за ситуацией в Магаданской области и Камчатском крае и ожидаем возвращения цен на предыдущий уровень по итогам изменения логистики".

По его словам, ФАС продолжит контроль ценовой ситуации на продукты питания по всему Дальневосточному округу "и при обнаружении признаков желания "нажиться" на непростой продовольственной обстановке применит все возможные меры антимонопольного реагирования".

Как сообщалось, в связи с распространением в Китае коронавируса и закрытием ряда погранпереходов поставки плодоовощной продукции на рынок Дальнего Востока существенно сократились, что привело к росту цен.

Как показал мониторинг ФАС, резкий скачок цен на овощи и небольшой - на социально значимые продукты питания произошел в Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области. Небольшое повышение цен на помидоры и огурцы, а также сезонное повышение цен на репчатый лук отмечено в Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии и Забайкальском крае.

Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию.