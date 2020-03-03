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03.03.20 16:50
Правительству РФ хотят разрешить ограничивать цены на лекарства в период эпидемий
"Согласно (внесенному) документу (№913136-7), правительство получит право устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых", - сообщил лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов журналистам во вторник.
Он добавил, что внесенный "Единой Россией" законопроект был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
РЕЖИМ ЧС НА 90 ДНЕЙ
"Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - подчеркнул Неверов.
Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.
Правительство может устанавливать ограничение цен на медикаменты, если рост превысит 30%.
Разработчиками документ являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый замруководителя фракции Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Неверов пояснил, что задача законопроекта - предотвратить взвинчивание цен на товары, которые при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, становятся жизненно необходимыми.
В свою очередь замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил недавнюю ситуацию "с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года, тогда президент поручил предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации".
"Разработанный совместно с правительством законопроект - фактически исполнение поручения президента и чрезвычайный акт в условиях борьбы с распространением коронавируса", - подчеркнул парламентарий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что внесенный им вместе с коллегами из фракции "Единая Россия" законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемий предоставляет право правительству "устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах".
"Правительство получит возможность фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и медизделия выросли. Аптеки уже не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство", - сказал он.
Володин считает, что "такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками, и недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личной наживы".
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВАМИ
Исаев напомнил, что накануне "Единая Россия" внесла законопроект, который будет способствовать сдерживанию цен в аптеках вне условий угрозы эпидемии. "В нем речь идет о последовательной, методичной работе в данном направлении, в то время как в законопроекте, внесенном сегодня, - о чрезвычайной ситуации", пояснил депутат.
Накануне Неверов сообщил, что в Думу внесен законопроект №912246-7, основной целью которого является недопущение необоснованного завышения цен на лекарства. "Предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации", - сказал Неверов журналистам 3 марта.
Он напомнил, что "неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий - вопрос, который жестко поставил президент России". По его мнению, "резкому скачку цен на антивирусные препараты и медицинские маски способствует монополизация рынка, где темпы концентрации растут".
"Мы предлагаем законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения", - сообщил руководитель фракции.
Законопроект также предлагает разделить "полную лицензию на аптечную деятельность" и "неполную лицензию", чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств".
В законопроекте, кроме того, предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть, сказал Неверов. По его словам, "сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта".
Также устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.
"Мы предлагаем обязать аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарств, в том числе, отечественного производства, для которых должны выделяться витрины", - пояснил руководитель фракции.
В случае принятия законопроекта в России появится единый реестр фармацевтических работников (по аналогии с реестром медицинских работников).
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