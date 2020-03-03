УрФУ увеличит число бюджетных мест более чем на 350

03.03.20 16:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 марта. Interfax-Russia.ru - Уральский федеральный университет в 2020 году увеличит количество бюджетных мест с 6028 до 6380, сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

"По поручению президента сейчас ведется работа над изменением цифр приема именно в региональные вузы, и предполагается существенное их увеличение", - сказал Кокшаров в ходе "круглого стола", посвященного тенденциям развития высшего образования.

Руководитель вуза подчеркнул, что увеличение бюджетных мест коснулось в первую очередь IT-направления. К примеру, на специальности "Прикладная информатика" добавилось 38 бюджетных мест, а на "Программной инженерии" - 35.

Ректор выразил надежду, что со следующего года это коснется и гуманитарных наук. "Тем более, у нас впереди еще и Универсиада, где потребуется большое количество специалистов - и лингвистов, и все, что связано со сферой гостеприимства, и информационные. Журналистика, я считаю, что это наша боль, - мало бюджетных мест - 8. На весь регион (...) это, конечно, смешно", - сказал Кокшаров.

Как сообщалось, 15 января президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что в стране ежегодно будет увеличиваться количество бюджетных мест в вузах. Глава государства заявил о необходимости не только увеличивать цифры приема абитуриентов, но и "заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры".