Эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта

03.03.20 16:54

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 марта. Interfax-Russia.ru - Добровольный эксперимент по маркировке молочной продукции продлевается до 31 марта 2020 года с 29 февраля.

Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в добровольном эксперименте по маркировке молочной продукции принимают участие всего 100 из более чем 6 тыс. российских производителей, говорится в сообщении Минпромторга.

"Участие в добровольном эксперименте позволяет участникам оборота товаров протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной информационной системы маркировки. Минпромторг России предложил продлить экспериментальный период до 31 марта текущего года, чтобы у производителей, ранее не участвовавших в эксперименте, была возможность должным образом подготовиться к обязательной маркировке молочной продукции", - сказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов (его слова процитированы в сообщении).

Ранее Минпромторг предлагал продлить эксперимент до 31 мая.

Предполагается, что с 1 июня начнется регистрация производителей молочной продукции в системе маркировки. С 1 декабря может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше одного года, с 1 марта 2021 года - продукции со сроком годности менее одного года.

Оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции.

Производители неоднократно жаловались на значительные расходы, которые им предстоит понести из-за маркировки. Минпромторг предложил не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. По оценке Союзмолоко, даже с учетом этих послаблений затраты бизнеса в первый год внедрения маркировки составят минимум 61,3 млрд рублей, ежегодные затраты - 35,2 млрд рублей.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).