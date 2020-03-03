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03.03.20 17:02

Волгоградская область с сентября переведет всю начальную школу на горячее питание

© РИА Новости. Кирилл Брага
3 марта. Interfax-Russia.ru - Бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года будет организовано для начальных классов 726 школ Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона во вторник.

"Волгоградская область - один из немногих регионов РФ, где все первоклассники и дети из числа льготных категорий - всего 107 тыс. человек - уже получают бесплатные обеды за счет консолидированного бюджета. Чтобы завершить работу по переводу всей начальной школы на бесплатное горячее питание, глава региона поставил задачу предусмотреть дополнительные средства в областном и местных бюджетах с сохранением льгот для всех старшеклассников льготных категорий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во вторник губернатор Андрей Бочаров провел совещание по вопросам организации питания младших школьников с представителями контролирующих органов, директорами школ, организаторами питания и родителями.

"Здоровое горячее питание - это, прежде всего, здоровье ребенка. Оно должно быть сбалансированным, качественным и разнообразным. Нельзя забывать и о социализации: в столовой дети едят охотнее, потому что рядом находятся сверстники, потому что они там общаются. Учитывая президентское решение, мы планируем увеличить финансирование рациона на каждого ребенка. Все должно быть сделано на самом высоком уровне", - приводятся слова Бочарова в сообщении пресс-службы главы региона.

Отмечается, что он поручил обеспечить горячими обедами дополнительно еще 39 тыс. детей, таким образом, горячие обеды будут получать 147 тыс. человек: свыше половины всех школьников региона. Кроме того, к нормативным требованиям приведут оставшиеся 66 из 884 действующих пищеблоков.

По данным пресс-службы, чтобы оперативно и качественно переоборудовать школьные пищеблоки, глава региона предложил применить механизм государственно-частного партнерства. В концессии школьные столовые планируют отдавать на два года. Один из районов Волгограда станет пилотным, так как имеет достаточный опыт работы в рамках аутсорсинга.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что младшие школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

В регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальным дан срок до 1 сентября 2023 года.

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