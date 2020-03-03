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03.03.20 17:13
Голикова: на развитие первичного звена здравоохранения в РФ до 2024 года выделят 550 млрд рублей
"В самое ближайшее время правительство Российской Федерации примет решение о порядке распределения финансовых ресурсов на обеспечение программы первичного звена здравоохранения. В целом из федерального бюджета выделяется 500 млрд рублей. Но минимум, который мы оцениваем, это 50 млрд рублей, которые должны направить регионы", - сказала Голикова в ходе совещания в правительстве Тульской области.
По словам вице-премьера, программа предусматривает не только модернизацию первичной структуры здравоохранения, но и всё, что связано с инфраструктурой, обеспечивающей доступность медицинской помощи- дороги, жильё для медицинского персонала.
"И, конечно, вплоть до 2024 года включительно, это решение вопросов кадрового обеспечения", - подчеркнула Голикова.
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