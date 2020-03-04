Движение автобусов ограничено на федеральной трассе в Красноярском крае из-за метели

04.03.20 10:25

© РИА Новости. Алексей Фурман

4 марта. Interfax-Russia.ru - Ограничения для движения автобусов по федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае и Хакасии введены из-за снегопада и плохой видимости, сообщает в среду федеральное управление автомобильных дорог "Енисей".

"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом и ограниченной видимостью на федеральной трассе Р-257 "Енисей" ограничено движение для автобусов с 257 (граница Красноярского края и Республики Хакасия) по 430 км (Минусинский район)", - говорится в сообщении.

В настоящее время дорожники производят противогололедную обработку и очистку снега с проезжей части. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными на данном участке.