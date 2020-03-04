|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.03.20 10:33
Канал поставки "серых" смартфонов известных марок прикрыли в Забайкалье
"Установлено, что с 2015 года по 2019 год гражданин КНР организовал канал незаконного перемещения партий мобильных телефонов торговых марок Apple и Samsung. Телефоны ввозились гражданами России за денежное вознаграждение под видом товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей", - сообщает пресс-служба Читинской таможни.
Контрабандные телефоны реализовывались в крупных городах России. В Чите и Забайкальске у подозреваемых были обнаружены и изъяты 2839 сотовых телефонов Apple и Samsung и запасные части к ним. Общая рыночная стоимость телефонов и комплектующих - более 35 млн рублей. Сумма неуплаченных платежей за их ввоз в Россию составила около 6 млн рублей.
Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket