Канал поставки "серых" смартфонов известных марок прикрыли в Забайкалье

04.03.20 10:33

Фото пресс-службы Читинской таможни

4 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Читинской таможни пресекли канал контрабандного ввоза из Китая сотовых телефонов известных марок, против преступной группы во главе с гражданином КНР возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что с 2015 года по 2019 год гражданин КНР организовал канал незаконного перемещения партий мобильных телефонов торговых марок Apple и Samsung. Телефоны ввозились гражданами России за денежное вознаграждение под видом товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей", - сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Контрабандные телефоны реализовывались в крупных городах России. В Чите и Забайкальске у подозреваемых были обнаружены и изъяты 2839 сотовых телефонов Apple и Samsung и запасные части к ним. Общая рыночная стоимость телефонов и комплектующих - более 35 млн рублей. Сумма неуплаченных платежей за их ввоз в Россию составила около 6 млн рублей.

Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.