Памфилова заявила о попытках дискредитировать работу ЦИК РФ по общероссийскому голосованию

04.03.20 10:41

© РИА Новости. Илья Питалев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила об информационной кампании по дискредитации работы комиссии как организатора общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Есть масса всяких глупостей, которые и в прессе прошли, на грани фола, ложь, всякого рода интерпретации, сплетни, слухи. В общем, много всего, что направлено на то, чтобы как-то дискредитировать нашу работу",- заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она не назвала, кого конкретно имеет в виду, объяснив, что "не хочет пиарить и реагировать", так как "оно того не стоит".

"Я полагаю, что лучшим нашим ответом будет наша честная, открытая, прозрачная принципиальная деятельность, каждый шаг которой мы готовы разъяснять", - заявила глава ЦИК.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться. Законопроект о поправках был внесен главой государства на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент это предложение поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.