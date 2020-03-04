Авиация Черноморского флота проводит учения в Крыму

04.03.20 10:43

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4 марта. Interfax-Russia.ru - Многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М Черноморского флота (ЧФ) выполняют ракетные и бомбовые удары в рамках учений в Крыму, всего в маневрах задействовано около 15 самолетов, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Экипажи самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям", - говорится в сообщении.

"Завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника", - сообщает флот.

Отмечается, что экипажи истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР отработали совместное пилотирование в парах и звеньях, а также провели совместную тренировку с кораблями.

"Лётчики во взаимодействии с экипажами ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и ракетного катера "Шуя" провели тренировку по уклонению от условного применения моряками переносных зенитных комплексов с использованием тепловых ловушек, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям", - говорится в сообщении.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ разработаны компанией "Сухой".

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) поколения "4+" считается одним из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России.