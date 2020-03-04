Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом

04.03.20 11:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Пакет поправок в Конституцию РФ, в случае их одобрения в парламенте и положительного заключения Конституционного суда, планируется передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в рабочей группе по поправкам в Основной закон страны.

"Текст поправок, в случае их одобрения обеими палатами парламента и получения положительного заключения в Конституционном суде, планируется передать на подпись главе государства к 18 марта", - сказал источник в рабочей группе.

По его словам, "эта дата - день воссоединения Крыма с Россией - имеет символическое значение".

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем, окончательном, чтении - 11 марта. Газета "Коммерсант" написала, что "региональные заксобрания могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом федерации". План рассмотреть законопроект 12 марта газете подтвердили как минимум в трех региональных парламентах. В соответствии с требованиями неизменной девятой главы Конституции поправки в главы с третьей по восьмую должны поддержать две трети региональных законодательных собраний.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что "при таком развитии событий Совет Федерации утвердит решение регионов 14 марта, после чего документ направится в Конституционный суд". "Если КС не найдет в поправках несоответствий Основному закону страны, они поступят на подпись президенту", - сказал источник.

Поправки вступят в силу, если они будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля.