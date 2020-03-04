ЦИК распределил выделенные ему миллиарды на общероссийское голосование

04.03.20 11:06

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия России распределила чуть больше 14,8 млрд рублей, которые были выделены на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Соответствующее постановление о распределении средств федерального бюджета принято на заседании комиссии в среду.

Всего на финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования выделено 14 млрд 816 млн 329,2 тыс. рублей.

Основная часть денег предназначена нижестоящим избирательным комиссиям - это 14 млрд 625 млн 870,9 тыс. руб. Для организации голосования за пределами РФ федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, воинские части, выделяется 110 млн 283,2 тыс. рублей. Самой ЦИК России на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования остается 80 млн 175,1 тыс. руб.

Деньги будут доведены до регионов не позже 6 марта.

Второе постановление предусматривает размер и порядок оплаты труда за работу во время голосования.

Как рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, основные средства направляются как раз на оплату труда членам избиркомов. Он отметил, что за свою работу члены комиссий получают совсем немного.

Размер оплаты труда устанавливается за час работы и увеличивается на районный коэффициент.

Булаев обратил внимание, что ставка почасовой работы члена УИК составляет всего 37 рублей.

"К сожалению, мы в последнее время принимали меры к увеличению этого размера, но этих мер не достаточно. Несмотря на это вы увидите, что при такой, в общем, незначительной оплате за час работы, сумма оплаты в целом смотрится очень большой величиной, и по этому поводу некоторые начинают ёрничать",- сказал Булаев.

Согласно постановлению также установлены ставки почасовой оплаты другим членам избиркомов: секретарь УИК - 47 руб., зампред УИК - 47 руб., председатель УИК - 52 руб., член ТИК - 57 руб., секретарь и зампред ТИК - 63 руб., председатель ТИК - 73 руб.

Оплата членов региональных избиркомов в зависимости от числа участников голосования в соответствующем субъекте: более 5 млн чел. - 116 рублей в час, от 3 до 5 млн - 110 рублей, от 2 до 3 млн - 105 рублей, от 1 до 2 млн - 104 руб., от 500 тысяч до 1 млн - 96 руб, до 500 тыс - 82 руб.

Члены комиссии на судах, находящихся в плавании фиксирована: председателю - 4160 руб., зампреду и секретарю - 3760, члену комиссии - 2960 руб.

В этом году, добавил Булаев, ведомственный коэффициент оплаты труда для поощрения членов комиссий может быть увеличен до 3, если будет такая финансовая возможность.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что за месяц работы по подготовке и проведению голосования в среднем член избиркома получает 10 тысяч рублей.

"Страна огромная, у нас почти под миллион членов избирательных комиссий. За 30 дней тяжелейшей работы в среднем это где-то в среднем выходит около 10 тысяч рублей. Большая часть бюджета, которая нам выделяется, идет именно на это",- сказала она.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться. Законопроект о поправках был внесен главой государства на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент это предложение поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.