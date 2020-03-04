Депутаты Петербурга предложили либерализовать местный закон о митингах в соответствии с позицией КС РФ

04.03.20 11:16

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки к городскому закону о митингах и демонстрациях, направленные на послабление действующих ограничений.

Комплексную поправку, предложенную парламентским комитетом по законодательству, представил с трибуны председатель комитета Денис Четырбок. Он пояснил, что поводом для внесения изменений стало решение Конституционного суда РФ, который ранее отказал властям регионов в произвольном ограничении мест проведения митингов.

"Несмотря на то, что это решение состоялось в отношении республики Коми, Конституционный суд в своём постановлении прямо указал, что те регионы, которые содержат аналогичные запреты по части запрета на проведение публичных мероприятий на прилегающих территориях к органам государственной власти, должны привести свои законы в соответствие с решением Конституционного суда. Этой поправкой мы это делаем", - сказал Четырбок.

Поправкой комитета по законодательству число гайд-парков в Петербурге сокращается с восьми до четырёх, как ранее предлагали в Смольном. При этом максимальное число участников акций в гайд-парках увеличивается с 200 до 500 человек.

Депутаты также исключают возможность подачи уведомлений о митингах по доверенности и вводят административную ответственность за неинформирование об отмене согласованного мероприятия.

Поправку комитета по законодательству поддержало депутатское большинство. Парламентская оппозиция также предложила ряд поправок к закону о митингах, однако ни одна из них не была поддержана. Так, фракция КПРФ предлагала создать гайд-парки в каждом районе города, создать открытый реестр всех проданных заявок на массовые мероприятия и снять запрет митингов и шествий на объектах транспортной инфраструктуры в утреннее и вечернее время. "Справедливая Россия" предлагала запретить отказ в согласовании мероприятий на основании проводимых ремонтных работ.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров воспользовался правом на выступление, чтобы указать на опасность митингов.

"Домитинговались 103 года назад, в феврале, и умыли Россию кровью. И великое наше государство, великое Отечество, великую державу... домитинговались. Родной Советский Союз, который был великой мировой державой, во что превратили? Миллиарды людей на планете Земля сейчас умываются кровью из-за этого, миллиарды!" - подчеркнул Макаров.

Как сообщалось, КС РФ отказал властям регионов в произвольном ограничении мест проведения митингов. Согласно позиции суда, власти субъектов РФ не вправе произвольно ограничивать места проведения митингов и демонстраций, а помехи работе транспорта и социальных объектов не могут служить основаниям для запрета мирных акций.

В суде подчеркнули, что компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не "пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате".