Волонтеры Москвы проведут 8 марта праздничную акцию на 65 площадках города

04.03.20 11:31

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Волонтеры в Международный женский день раздадут женщинам в столице 30 тысяч цветов, сообщили "Интерфаксу" в среду в комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

"8 марта, в Международный женский день, волонтеры Москвы проведут праздничную акцию на 65 площадках города. Добровольцы столицы уже традиционно подарят женщинам цветы в рамках акции "Вам, любимые!" Поздравлять волонтеры будут возле крупных станций метро, на оживленных площадях, в парках и на железнодорожных вокзалах", - отмечают в комитете.

По словам собеседника агентства, дарить цветы и хорошее настроение будут сотни столичных волонтеров.

"Планируется, что добровольцы раздадут более 30 000 цветов",- сказали в комитете.