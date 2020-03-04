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04.03.20 11:36

Более тысячи мероприятий пройдут в Рязанской области к 125-летию Есенина

© РИА Новости. Юрий Кавер
4 марта. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные 125-летию поэта Сергея Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр культуры и туризма области Виталий Попов, тематические и торжественные мероприятия пройдут не только в Рязанской области, но и в странах СНГ, Франции, Санкт-Петербурге и Москве, городах Дальневосточного федерального округа - всего их будет более тысячи. В частности, передвижные выставки Государственного музея-заповедника С.А. Есенина откроются в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Франции, в Анадыре, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, а также в Госдуме и Совете Федерации.

Фестиваль "Музыкальное лето в Константинове" стартует в июне. Его участниками станут 12 творческих коллективов, в репертуаре которых есть произведения на стихи Есенина. 25 июля, в день 55-летия музея-заповедника, начнется международный джазовый фестиваль "ЕсенинJazz".

Научный проект РГУ им. С.А. Есенина "Международный Есенинский культурно-образовательный кластер" стартует 24 марта. Запланирован фестиваль "Есенинская весна", международный научный симпозиум "Сергей Есенин в XXI веке", представление "Есенинской энциклопедии". На 19 сентября намечена презентация "Всемирной карты есенинских мест. Американский вектор" - проекта, совмещающего в себе путеводитель и CD-диск с музыкой и стихами.

"Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября. Каждый день ее будет тематическим, трансляции пройдут на портале Культура.рф. В день рождения поэта в Константинове состоится большой праздник", -отмечает пресс-служба.

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