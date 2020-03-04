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04.03.20 11:43

Книгу об эвакуационных госпиталях в Улан-Удэ издадут к 75-летию Победы

© РИА Новости. Алексей Филиппов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Книгу "Жить, чтобы помнить", в которой будут собраны материалы о работе эвакуационных госпиталей в Улан-Удэ во время Великой Отечественной войны, издадут в столице Бурятии к 9 мая, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении информационной политики мэрии города.

"Материалы в издание практически собраны. В книге имеются данные и фотографии от поисковых отрядов, городских школ, министерства здравоохранения Бурятии. Редактор книги Татьяна Астраханцева сейчас находится в Москве, работает с архивными базами данных министерства обороны России, Государственного архива, информационной базы "Мемориал - память народа", - сказал представитель управления.

Планируется, что часть тиража книги передадут во все библиотеки города, включая школьные. Объем тиража издания еще уточняется, так как продолжается сбор заявок на книгу. Заказчиком издания "Жить, чтобы помнить" выступила администрация Улан-Удэ.

По данным архивов, в Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны работало 14 эвакуационных госпиталей. Они размещались в основном в зданиях и помещениях школ, преимущественно Советского района. В Октябрьском районе эвакуационные госпитали были открыты в зданиях, где сейчас находятся школы N 20 и 29. Также раненных бойцов и офицеров принимал военный госпиталь, который сейчас находится на ул. Боевая. В Железнодорожном районе под эвакуационные госпитали во время Великой Отечественной войны отдали здания школ N 41 и 42, а также общежитие и поликлинику.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин преддверии 75-летия Великой Победы объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. 15 января во время ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства заявил о необходимости защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне.

Путин сообщил, что в России будет создан крупнейший, самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны как для граждан России, так и для всего мира.

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