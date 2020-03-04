Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом дела о превышении полномочий

04.03.20 11:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативники допросили мэра города Михайловка (Волгоградская область) Сергея Фомина по делу о злоупотреблениях, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"В отношении мэра города Михайловка возбуждено уголовное дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), проводится расследование. Фомин был допрошен и отпущен", - сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, о каких именно злоупотреблениях идет речь.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что уголовное дело может быть связано с предпринимательской деятельностью Фомина, которой он занимался до 2017 года, когда был избран мэром Михайловки.

Фомин назначен главой городского округа город Михайловка решением Михайловской городской думы с 27 октября 2017 года. По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", до прихода на пост главы города Фомин возглавлял ЗАО "Мининвест" (ликвидировано в 2014 году, специализировалось на торговле безалкогольными напитками) и ООО "Производство Себряковминводы" (специализируется на производстве минеральной воды), а также был совладельцем ООО "Солнышко Хозяюшка" (ликвидировано, производитель растительных масел).