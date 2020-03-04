Решить проблему: президенты России и Турции обсудят прекращения огня в сирийском Идлибе
  
Запрет на экспорт: вывоз медицинских масок из России ограничен
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.03.20 11:55

Масштабные подтопления прогнозируют в Поморье из-за аномально теплой зимы

© РИА Новости. Павел Кононов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Паводок в Архангельской области в этом году будет сложным из-за аномально теплой зимы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Среднемесячный уровень воды на Северной Двине за февраль по-прежнему превышает норму на 160-260 см. На Онеге, Ваге, Пинеге и Мезени - выше на 80-110 см. Предполагается, что прохождение ледохода на всем протяжении Северной Двины, а также в нижнем течении рек Сухона, Пинега и Мезень будет исключительно сложным", - говорится в сообщении.

По словам начальника ФГБУ "Северное УГМС" Романа Ершова, в случае одновременного вскрытия этих водоемов следует ожидать формирования высоких заторных уровней воды с превышением нормы на 1-2 метра, местами, возможно, до 3-3,5 метров.

"Есть вероятность, что заторные остановки, как и период стояния высоких заторных уровней воды, будут длительными, поэтому подтопление территорий может быть масштабным", - цитирует Ершова пресс-служба.

В настоящее время толщина льда на реках Архангельской области ниже нормы на 10-30 см. На реках Пинега и Мезень лед достигает 40-55 см; на реках Северная Двина и Вычегда - 30-55 см; на реках Вага и Устья - 23-50 см.

По словам главы агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Поморья Александра Уварова, с 1 марта в области проводится активная разведка рек.

"К концу месяца на ее основании мы уже сможем точечно откорректировать план всех превентивных мер. Например, где проводить взрывные работы, а где - ледорезные", - отметил Уваров.

По данным пресс-службы, в настоящее время запасы угля, ГСМ и продовольствия на территориях с ограниченной транспортной доступностью созданы на 20-30 суток, муки - до 60 суток. В отдаленные населенные пункты Мезенского района муку доставят до 25 марта.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.03.20 17:47
"Лаборатория Касперского" закрыла офисы в Китае из-за коронавируса
.
  04.03.20 17:36
Авиакомпания S7 с 18 апреля запустит рейсы из Москвы в Париж
.
  04.03.20 16:18
Гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Мистахов задержан по делу о даче взятки
.
  04.03.20 13:31
Москва вошла в ТОП-20 городов мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье
.
  04.03.20 13:02
Столичные власти закупают медицинские маски на 200 млн рублей
.
  04.03.20 12:31
Песков опроверг слухи об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве
.
  04.03.20 12:01
Уголовное дело открыто после инцидента с кварцевой лампой в столичной школе
.
  04.03.20 11:31
Волонтеры Москвы проведут 8 марта праздничную акцию на 65 площадках города
.
  04.03.20 11:03
Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом
.
  04.03.20 10:21
Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе подготовят к юбилею Победы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket