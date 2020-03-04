Масштабные подтопления прогнозируют в Поморье из-за аномально теплой зимы

04.03.20 11:55

© РИА Новости. Павел Кононов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Паводок в Архангельской области в этом году будет сложным из-за аномально теплой зимы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Среднемесячный уровень воды на Северной Двине за февраль по-прежнему превышает норму на 160-260 см. На Онеге, Ваге, Пинеге и Мезени - выше на 80-110 см. Предполагается, что прохождение ледохода на всем протяжении Северной Двины, а также в нижнем течении рек Сухона, Пинега и Мезень будет исключительно сложным", - говорится в сообщении.

По словам начальника ФГБУ "Северное УГМС" Романа Ершова, в случае одновременного вскрытия этих водоемов следует ожидать формирования высоких заторных уровней воды с превышением нормы на 1-2 метра, местами, возможно, до 3-3,5 метров.

"Есть вероятность, что заторные остановки, как и период стояния высоких заторных уровней воды, будут длительными, поэтому подтопление территорий может быть масштабным", - цитирует Ершова пресс-служба.

В настоящее время толщина льда на реках Архангельской области ниже нормы на 10-30 см. На реках Пинега и Мезень лед достигает 40-55 см; на реках Северная Двина и Вычегда - 30-55 см; на реках Вага и Устья - 23-50 см.

По словам главы агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Поморья Александра Уварова, с 1 марта в области проводится активная разведка рек.

"К концу месяца на ее основании мы уже сможем точечно откорректировать план всех превентивных мер. Например, где проводить взрывные работы, а где - ледорезные", - отметил Уваров.

По данным пресс-службы, в настоящее время запасы угля, ГСМ и продовольствия на территориях с ограниченной транспортной доступностью созданы на 20-30 суток, муки - до 60 суток. В отдаленные населенные пункты Мезенского района муку доставят до 25 марта.