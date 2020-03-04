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04.03.20 12:01
Уголовное дело открыто после инцидента с кварцевой лампой в столичной школе
"По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".
По данным следствия, 3 марта в кабинете общеобразовательного учреждения, расположенного на территории Останкинского района Москвы, во время урока ученики первого класса получили ожоги роговицы глаз в результате использования бактерицидной лампы.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.
Накануне в департаменте образования и науки Москвы сообщили "Интерфаксу", что в столичной школе 1415, где дети получили ожоги роговицы, проводится внутренняя проверка в связи с нарушением правил безопасности использования кварцевой лампы для обеззараживания воздуха.
"Вчера в школе 1415 учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа департамента, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после перемены и возвращения детей в класс учитель не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства.
"Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой", - пояснили в департаменте.
Там уточнили, что четверо детей уже вернулись к занятиям.
"По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена", - заявил собеседник "Интерфакса".
Он добавил, что в школе в дальнейшем будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.
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