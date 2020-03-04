Чемпионат РФ по греко-римской борьбе среди юниоров пройдет в Хабаровске

04.03.20 12:10

© РИА Новости. Александр Вильф

4 марта. Interfax-Russia.ru - Хабаровск впервые примет участников чемпионата России по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Торжественное открытие соревнований состоится 4 апреля в спортивном зрелищном комплексе "Платинум арена". Почетными гостями состязаний станут победители и призеры Олимпийских игр Александр Карелин, Мурат Карданов, Рустам Тотров, Алан Хугаев", - говорится в сообщении.

Состязания по спортивной борьбе такого уровня пройдут в Хабаровске впервые за последние 30 лет. Ранее в крае успешно прошли чемпионаты России по боксу, киокусинкай, дзюдо, самбо и прыжкам на батуте.

В турнире примут участие около 350 юниоров. Всего на первенстве будут разыграны 10 комплектов наград. В первый день, 3 апреля, состоятся предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях до 55, до 63, до 77, до 87 и до 97 кг. 4 апреля пройдут финальные схватки сильнейших борцов в этих весовых категориях.

В этот же день также запланированы предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях до 60, до 67, до 72, до 82 и до 130 кг. Медали в этих весовых категориях разыграют 5 апреля.

Как сообщалось, в России по инициативе президента РФ Владимира Путина оказывают поддержку программам по развитию физкультуры и спорта. В частности, в федеральном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено предоставление субсидий 12 субъектам РФ на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физкультурой и спортом в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Общий размер субсидий 7,9 млрд руб. - в 2020 году, 3,2 млрд руб. - в 2021 году.