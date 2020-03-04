На Черноморском флоте появится катер с полностью женским экипажем

04.03.20 12:29

© РИА Новости. Александр Подгорчук

4 марта. Interfax-Russia.ru - Первый полностью женский экипаж патрульного катера "Раптор" сформирован на Черноморском флоте, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор" в составе 3-х человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге", - сообщил Евменов, слова которого приводят в департаменте информации Минобороны РФ.

По словам Главкома, экипаж уже прибыл в Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге для прохождения подготовки.

"После завершения подготовки, первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Евменов.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла" по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов.

Район плавания катера проекта 03160 "Раптор" - прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования - 100 миль. Экипаж катера составляет 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов. Среди вооружения - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.