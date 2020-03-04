Песков опроверг слухи об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве

04.03.20 12:31

© РИА Новости. Илья Питалев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что после появления первого случая коронавируса в Москве ситуация с заболеваемостью в российской столице осложнилась.

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие меры принимаются в связи с "резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за зараженного россиянина, который приехал из Италии".

"В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", - сказал Песков.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в достаточной мере защищен от коронавируса.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента - все делается", - сказал Песков.

"Но речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", - отметил Песков.