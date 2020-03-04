Песков: поправка к Конституции РФ о народе не станет причиной для конфликта

04.03.20 12:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит почвы для конфликта после внесения в Конституцию поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ".

Ранее 3 марта муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счел неоправданными внесение в Конституцию РФ поправки, вводящий понятие "государствообразующий народ".

Журналисты поинтересовались, не создает ли данное нововведение почву для потенциального конфликта и условия для ущемления прав других народов. "Никоим образом", - отреагировал Песков.

"Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России", - отметил он.

В этой статье говорится также об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, напомнил Песков.

"Российская Федерация гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития", - продолжил цитировать поправки Песков, отметив, что "какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, совершенно безосновательны".

В Кремле также не согласились с мнением представителя Московского патриархата Александра Щипкова, посчитавшего предложение об упоминании в Конституции РФ детей как "достояния России", предпосылкой для введения в стране западных ювенальных технологий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил в связи с этим обратиться к первоисточнику - тексту поправки, предложенной президентом. Он заметил, что внесенные президентом поправки в Конституцию, лежат у него на столе на самом видном месте.

Как отметил Песков, любой гражданин "имеет право изложить свою точку зрения и довести до сведения рабочей группы".

Вместе с тем он призвал "очень внимательно читать" текст поправки. "Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, что государство будет, как вы сказали, изымать детей, то, наверное, нужно просто внимательно прочесть фразу: "Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

"Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью. Это исчерпывающая формулировка", - подчеркнул Песков.

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков ранее выразил несогласие с предложенной поправкой в Конституцию, содержащей упоминание детей как достояния России.

Он объяснил это тем, что "Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства".

Щипков заявил "Интерфаксу", что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того, что дети принадлежат не семье, а государству. "Из-за этой красивой фразы, что дети - достояние России, кроется тот самый трюк. То есть нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети - это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи", - полагает представитель Церкви.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в президентских поправках указывается, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". "Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - зачитал поправку Володин.