Вузы Екатеринбурга продлили каникулы для китайских студентов

04.03.20 12:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Студентам из Китая, которые обучаются в вузах Екатеринбурга, продлили каникулы еще на месяц.

"Уральский государственный горный университет получил приказ министерства науки и высшего образования РФ продлить каникулы для студентов, пребывающих в Китайской Народной Республике до 1 апреля", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УГГУ.

Представитель вуза уточнил, что на данный момент на территории Китая находятся 54 студента - обучение для них проходит в дистанционном режиме.

В аналогичной ситуации находятся китайские студенты Уральского федерального университета. "Каникулы продлены до 1 апреля, студенты учатся дистанционно", - отметили в пресс-службе УрФУ. На данный момент в УрФУ обучаются 1744 человека из КНР.

В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) числятся 82 студента из КНР. Половина из них покинули Екатеринбург до ситуации с коронавирусом. "Для них в УрГУПСе организовали обучение на платформе Blackboard learn", - уточнили агентству в пресс-службе вуза.

В Уральском государственном педагогическом университете также отметили, что в вузе есть студенты из Китая, которые не могут вернуться в Екатеринбург и учатся дистанционно.

Ранее сообщалось, что в феврале высшие учебные заведения Екатеринбурга, в соответствии с указом Минобрнауки РФ, перевели студентов из КНР на дистанционное обучение. Каникулы были организованы на фоне развития ситуации с коронавирусом и продлены до 2 марта. Правительство РФ с 20 февраля временно ограничило въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР".