Эргашев видит главными задачами повышение рождаемости в Петербурге и помощь пожилым

04.03.20 12:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев намерен приложить усилия к повышению продолжительности и качества жизни горожан после вступления в должность.

"Я планирую свою деятельность в первую очередь направить на решение проблем национальной программы "Здравоохранение". Это семь региональных нацпроектов, которые мы должны исполнять качественно. Это борьба с онкологическими заболеваниями, первичная медицинская помощь, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, "цифровой контур", работа по детским учреждениям, подбор кадров. Есть и экспорт медицинских услуг, который мы тоже оказываем в больших количествах", - сказал он журналистам в среду.

В сфере социальной политики приоритетными станут повышение рождаемости, пропаганда здорового образа жизни и социальная помощь пожилым.

"Мы знаем, что в настоящий момент продолжительность жизни (в Петербурге - ИФ) составляет 71,5 года у мужчин и 79 - у женщин. Это хороший показатель, но надо, чтобы наши жители эти годы проживали в хорошем здравии, и это одна из задач социальной поддержки которые мы должны решить", - добавил Эргашев.

Отвечая на вопрос" Интерфакса", новый вице-губернатор предположил, что у него не останется времени на преподавательскую деятельность и медицинскую работу.

"Я думаю, что мне уже не удастся теперь оперировать, поскольку я посмотрел, сколько мне предстоит решать задач (...) Это большой комплекс организационных работ. Урывками заниматься операциями, я думаю, неправильно. Есть много блестящих хирургов, с которыми я просто буду поддерживать хорошие отношения", - сказал он.

Как сообщалось, на заседании в среду Законодательное собрание Санкт-Петербурга согласовало назначение Эргашева вице-губернатором по социальной политике и здравоохранению.