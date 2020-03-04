Столичные власти закупают медицинские маски на 200 млн рублей

04.03.20 13:02

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 марта. Interfax-Russia.ru - Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы заключил с компанией "КИТ" договор на поставку медицинских масок на 200 млн рублей для нужд города.

Информация о договоре размещена на едином портале госзакупок в среду.

Отмечается, что количество закупаемых масок будет определяться потребностью заказчика, но не будет превышать максимальной суммы договора - 200 млн рублей.

В соответствии с договором, детские и классические медицинские маски должны быть поставлены не позднее 31 мая.

При этом закупка осуществляется у единственного поставщика.

"Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций", - отмечается на портале госзакупок.

Ранее стало известно, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 2 марта подтвердился в Москве у гражданина России Давида Берова. Заболевание протекает в легкой форме.

Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что после появления первого случая коронавируса в Москве ситуация с заболеваемостью в российской столице осложнилась.

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие меры принимаются в связи с "резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за зараженного россиянина, который приехал из Италии".

"В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", - сказал Песков.