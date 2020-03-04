Почти 1 тыс. км береговой зоны обследовано в ходе поиска двух пропавших подростков

04.03.20 13:05

Фото с сайта администрации г. Сочи

4 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативные службы Сочи продолжают поиски двух подростков, которых в непогоду вечером 25 февраля унесло в море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"С начала поисковых работ пешими группами обследовано 909 км прибрежной территории, авиацией МЧС России - около 1345 кв. км акватории моря, плавсредствами - 722 кв. км акватории моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, водолазы семь раз погружались, чтобы обследовать дно реки Псезуапсе.

"Поиски пропавших мальчиков продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе.

К поисково-спасательным работам привлечена группировка в количестве 258 человек, 51 единиц техники.