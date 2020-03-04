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04.03.20 13:13

Экс-мэру города в Челябинской области отменили штраф в 1 млн рубл. по делу о махинациях с бюджетом

© РИА Новости. Виталий Тимкив
4 марта. Interfax-Russia.ru - Челябинский областной суд изменил приговор экс-мэру Миасса Геннадию Васькову, осужденному по обвинению в махинациях с бюджетными деньгам и получении взятки, сообщает пресс-служба облсуда в среду.

"Суд апелляционной инстанции исключил из приговора городского суда дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Также суд изменил категорию обвинения по ст. 290 УК РФ с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение режима колонии со строго режима на общий. Срок наказания и остальная часть приговора оставлены в силе", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что суд назначил Васькову наказание 3 года 6 месяцев в исправительной колонии с лишением права занимать должности в органах власти.

Суд признал экс-чиновника виновным по п."в" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст. 30, п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).

Следствие доказало, что в 2017 году Васьков узнал о планах местного депутата, чиновника и предпринимателей приобрести за счет бюджетных средств помещение под детсад по цене, завышенной на 24 млн рублей. Он предложил передать ему 1 млн рублей за гарантию заключения муниципального контракта на приобретение здания.

В итоге помещение было продано, а глава подписал разрешение на строительство-реконструкцию объекта и ввод здания в эксплуатацию, осознавая, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений.

Получить взятку мэр не успел, поскольку другие участники хищения бюджетных средств были задержаны и дали против него показания.

Преступление было совершено Васьковым в соучастии с другими фигурантами дела - начальником отдела дошкольного образования Миасса Татьяной Биевой, местным депутатом Николаем Рындиным и предпринимателем Олегом Клевляником.

В ходе следствия Васьков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

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