Марафон горского этикета стартовал в Карачаево-Черкесии

04.03.20 13:24

© РИА Новости. Денис Абрамов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Первый марафон горского этикета "Къарча", в котором определят лучших знатоков обычаев и традиций карачаевского народа среди студентов и школьников, запустили в Карачаево-Черкесии.

"Марафон стартовал накануне на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета. Это была очень интересная и познавательная встреча на тему традиций и обычаев карачаевского народа", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель организаторов марафона.

После встречи участники марафона прошли тематическое тестирование и те, кто показал лучшие результаты в знании обычаев и традиций народа стали обладателями подарочных сертификатов от сети книжных магазинов.

В последующем организаторы марафона - представители фонда "Къарча" и организации "Самира", посетят все города и районы республики, где компактно проживают представители карачаевского народа.

Завершит масштабный марафон горского этикета республиканский конкурс-олимпиада, где лучшие знатоки карачаевских адетов (обычаев, традиций - ИФ) смогут завоевать главный ценный приз.