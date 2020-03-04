Легендарный танк Т-34 откроет военный парад в Нижнем Новгороде в День Победы

04.03.20 13:28

© РИА Новости. Антон Денисов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде 9 мая военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в среду.

"В настоящее время экипаж танка, состоящий из лучших военнослужащих ЗВО, осуществляет подготовку для участия в тренировках. Всего тренировок пройдет свыше 30, а общая протяженность маршрута, который танк пройдет своим ходом, составит свыше 100 км", - говорится в сообщении.

В военном параде в Нижнем Новгороде также примут участие современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".