Москва вошла в ТОП-20 городов мирового рейтинга по росту цен на элитное жилье

04.03.20 13:31

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 марта. Interfax-Russia.ru - Москва заняла 16 место в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, сообщила в среду директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia Марина Шалаева.

"Москва за год поднялась на 7 строчек и заняла в рейтинге 16 место, разделив его с Дели: рост цен в этих городах составил 4,7%. Санкт-Петербург остался на 61 позиции с положительной динамикой в 1% (+0,7% в 2018 году)", - сказала Шалаева на презентации исследования.

Она добавила, что в 100 городах, проанализированных при составлении рейтинга, был зафиксирован средний рост цен на 1,8% в сравнении с 1,3% в 2018 году.

"В ТОП-10 доминируют европейские и азиатские города. В Европе - Франкфурт (+10,3%), Лиссабон (+9,6%), Афины (+7%) и Берлин (+6,5%). В Азии - Сеул (+8,9%), Тайбэй (+7,6%), Манила (+6,5%) и Гуанчжоу (+6,3%)", - добавила эксперт.

По ее словам, значительный рост цен на элитное жилье Франкфурта можно объяснить, в первую очередь, высоким уровнем доверия покупателей к рынку недвижимости Германии. Он считается одним из самых стабильных (и при этом достаточно недооцененных в Европе), строго регламентирован законодательством и отмечен устойчивым интересом среди инвесторов, ищущих решения для вложений с потенциалом роста стоимости актива.

Эксперт отметила, что Франкфурт считается одним из сильнейших финансовых центров Германии. В нем расположено множество крупных компаний, и в город приезжают специалисты со всего мира, что влечет за собой нехватку качественной жилой и офисной недвижимости. Спрос на нее во Франкфурте сейчас значительно превышает предложение.