Володин призвал решить вопрос с реструктуризацией долгов регионов

04.03.20 13:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2020-2022 годы предложил депутатам и Минфину начать "расшивку" вопроса реструктуризации задолженности муниципальных образований.

"Возможно, было бы правильно сделать это в ходе второго чтения (поправок в бюджет - ИФ) или третьего, но правильно, наверное, довести до сведения депутатов информацию о закредитованности муниципалитетов", - сказал спикер.

По его словам, данный вопрос нуждается в скорейшем решении. "У нас огромная закредитованность органов местного самоуправления. Мы видим субъектовую (региональную - ИФ) закредитованность, а допустим, Новосибирск, Томск, Омск - вот города. Было бы правильно взять и проанализировать", - подчеркнул Володин.

Он дал поручение Виктору Кидяеву - первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" и председателю "Общероссийского конгресса муниципальных образований" - подготовить соответствующую информацию. "Было бы правильно в ходе этого диалога озвучить и вам этот вопрос, чтобы мы начали эту тему обсуждать и "расшивать" ее. Потому что Минфин, когда будет видеть, что эта проблема нами поднимается, и мы ее считаем приоритетом, возможно, начнет делать шаги для решения этого вопроса", - сказал спикер.