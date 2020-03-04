Турпоток в Тамбовскую область в 2019 году вырос на 6%

04.03.20 13:51

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тамбовской области отмечают рост туристического потока в регион и связывают это с развитием информационно-познавательного и событийного туризма.

Так, по данным пресс-службы областной администрации, по итогам прошлого года общий турпоток вырос на 6%. Тамбовскую область за год посетило 953 тыс. человек, включая экскурсантов и участников событийных мероприятий. Среди них 12,3 тыс. иностранных туристов, приехавших в регион с различными целями, кроме учебы и работы.

Согласно предварительным статданным, объем туристических услуг за 2019 год составил 567 млн рублей, что на 1,5% больше 2018 года. Услуги гостиниц и средств размещения - 437,4 млн рублей, рост - 2,7%.

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2019 году вырос на 7,7% и впервые превысил 1 млрд рублей, отмечает пресс-служба.

Общий объем инвестиций в туристические объекты в прошлом году превысил 451,4 млн рублей. В регионе были построены несколько кафе, хостел, новая база отдыха.

"Локомотивами развития туристической отрасли в регионе являются информационно-познавательный туризм и событийный: различные праздники и фестивали проходят по всей области, и многие из них входят в Национальный календарь событий России", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году в регионе планируется ряд мероприятий по продвижению туристического потенциала, состоятся новые событийные праздники. Также планируется включить в туристические маршруты Моршанский историко-художественный музей, который будет открыт в 2020 году после полной реконструкции.

"Предстоит масштабная подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, юбилей которого должен стать объединяющей концепцией, важным способом привлечения туристов в территории региона", - добавляет пресс-служба.