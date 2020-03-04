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04.03.20 14:11

Голикова назвала "фейками" сообщения о массовых заболеваниях коронавирусом в РФ

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространяемая в соцсетях информация о том, что российские власти скрывают истинные цифры заболевших коронавирусом в стране, является фейком и не соответствует действительности.

"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса - с 31 декабря прошлого года - в России было выявлено три случая заболевания новой инфекцией, отметила она. "Два из них - это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале, это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения на территорию России заболевания - это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии", - отметила перечислила вице-премьер.

Трое россиян, добавила Голикова, были эвакуированы из Японии, у них был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess. "Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное и протекает в легкой форме", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб и правительство РФ, все органы власти, которые занимаются и курируют ситуацию с коронавирусом, регионы страны "ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции".

"И те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", - сказала Голикова.

Она заверила, что в России принимаются меры по ускоренной разработке вакцины от коронавирусной инфекции.

"В настоящее время в Федеральном государственном научном центре "Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам", - сказала Голикова.

Вице-премьер сообщила, что в России есть свой график наработки подобного рода препаратов, подобного рода вакцины.

"Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - заявила Голикова.

Говоря о ситуации в мире, замглавы правительства РФ сообщила, что более 83 тыс. заболевших коронавирусом зафиксировано в Китае, 12 тыс. - в других странах мира. "Умерло свыше 3 тысяч человек, выздоровели более 48 тысяч. Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону", - отметила вице-премьер.

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