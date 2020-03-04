Потребность Новосибирска в новом транспорте втрое выше предложенного Минтрансом лимита

04.03.20 14:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Установленный Минтрансом РФ лимит по программе софинансирования покупки подвижного состава общественного транспорта позволит Новосибирску обновить только треть необходимого объема, сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин журналистам в среду.

Он напомнил, что министерство транспорта РФ в рамках нацпроекта выделило 20 млрд рублей на пятилетнюю программу софинансирования обновления подвижного состава транспорта в городах России, предложив муниципалитетам озвучить свои потребности в заявках и принять участие в конкурсе.

По условиям, федеральный бюджет будет компенсировать до 60% затрат региональных и муниципальных властей на приобретение подвижного состава. Приобретаться должен только новый, экологически чистый транспорт (автобусы на газу и электротранспорт), большой вместимости, с низким полом. Города-участники также должны соответствовать ряду требованиям, например, иметь развитую инфраструктуру для электротранспорта и выделенные полосы для автобусов.

По данным Никулина, в конкурсе уже принимают участие 60 городов. Заявка Новосибирска, как крупнейшего по численности населения (Москва и Санкт-Петербург не участвуют), самая большая, хотя и ограничена лимитом - 2 тыс. рублей на одного жителя города.

"У нас 1,6 млн жителей было на 1 января. Вот считайте - 3,2 млрд рублей на 5 лет. На самом деле, особо не развернешься. (. . .) Потребность у нас на 5 лет примерно 10 млрд рублей - это чтобы полностью закрыть потребность города в оснащении всех маршрутов согласно комплексной схеме", - сказал Никулин.

Он добавил, что пока федеральное министерство только собирает заявки, соответствующее распоряжение правительства еще не подписано.

"Мы надеемся, что сейчас, посмотрев потребность городов РФ, на федеральном уровне увеличат лимит, потому что во всех городах ситуация с подвижным составом тяжелая, если не сказать, что очень тяжелая", - заключил Никулин.

Как сообщалось, власти Новосибирска разработали комплексную транспортную схему для увеличения загрузки электротранспорта, в том числе метрополитена.

По данным Никулина, метрополитен ежедневно перевозит 250-280 тыс. пассажиров при провозной способности до 350 тыс. в сутки. Никулин уточнил, что увеличение пассажиропотока потребует покупки дополнительных электропоездов и удлинения составов с четырех до пяти вагонов.

"Мы существующую городскую инфраструктуры недоиспользуем, построили серьезный метрополитен - недоиспользуем. Потому что позволяем дублировать метрополитен огромным количеством автобусов средней и малой вместимости. И вот наша комплексная схема транспортного обслуживания, которая разработана и находится в стадии согласования, как раз учитывает федеральные требования делить город на магистральные и не магистральные маршруты, которые взаимодействуют между собой посредством транспортно-пересадочных узлов. Магистральные маршруты - это в том числе метрополитен", - сказал Никулин.

Он уточнил, что дублирующие автобусы малой и средней вместимости на одном маршруте планируется заменить на крупные, которые будут ходить более регулярно и разгрузят дороги.

Комплексная схема также включает развитие трамвайной сети, которая будет связана с линиями метрополитена и городской железной дороги. Это, по мнению Никулина, будет стимулировать введение сетевого тарифа (с возможностью пересадки) и появление удобных транспортно-пересадочных узлов.

Новосибирский метрополитен состоит из двух веток - Ленинской и Дзержинской. Последняя из 13 станций метро города - "Золотая Нива" - введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. С конца 2019 года ведется строительство станции "Спортивная" Ленинской ветки, работы должны быть завершены к декабрю 2021 года.

МУП "Новосибирский метрополитен" в 2019 году перевезло 84,5 млн пассажиров, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году.

По данным информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка МУП "Новосибирский метрополитен" в 2018 году составила 1,68 млрд рублей, чистая прибыль - 767 тыс. рублей.