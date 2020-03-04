Путин усомнился в необходимости вывоза из РФ масок в гуманитарных целях

04.03.20 14:21

© РИА Новости. Алексей Дружинин

4 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин сомневается в том, что целесообразно разрешить вывоз медицинских масок и других защитных средств в гуманитарных целях.

"Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? Понятно, но если у самих не хватает?" - сказал Путин на совещании с членами правительства России в среду после доклада вице-премьера, главы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России Татьяны Голиковой.

Голикова пояснила, что поставки масок и других защитных средств в другие страны в качестве гуманитарной помощи будут осуществляться "исключительно по решению высшего политического руководства страны".

"Ладно, хорошо", - ответил Путин.

Говоря о распространении в соцсетях ложной информации о ситуации с коронавирусом в РФ президент отметил, что подобные вбросы организуются из-за границы.

"Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.

По его словам, "противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны".

Президент подчеркнул, что "ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит".

Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину, что в социальных сетях распространяется информация о том, что российские власти якобы скрывают истинные масштабы ситуации с коронавиурсом COVID-19 в России. Она назвала такие сообщения фейковыми.