Путин усомнился в необходимости вывоза из РФ масок в гуманитарных целях

4 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин сомневается в том, что целесообразно разрешить вывоз медицинских масок и других защитных средств в гуманитарных целях.
© РИА Новости. Алексей Дружинин
"Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? Понятно, но если у самих не хватает?" - сказал Путин на совещании с членами правительства России в среду после доклада вице-премьера, главы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России Татьяны Голиковой.
Голикова пояснила, что поставки масок и других защитных средств в другие страны в качестве гуманитарной помощи будут осуществляться "исключительно по решению высшего политического руководства страны".
"Ладно, хорошо", - ответил Путин.
Говоря о распространении в соцсетях ложной информации о ситуации с коронавирусом в РФ президент отметил, что подобные вбросы организуются из-за границы.
"Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.
По его словам, "противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны".
Президент подчеркнул, что "ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит".
Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину, что в социальных сетях распространяется информация о том, что российские власти якобы скрывают истинные масштабы ситуации с коронавиурсом COVID-19 в России. Она назвала такие сообщения фейковыми.