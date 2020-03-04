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04.03.20 14:36

Ученые из Крыма создали низкокалорийный мармелад

Фото Андрея Черногородова / Пресс-служба КФУ
4 марта. Interfax-Russia.ru - Команда Крымского федерального университета (КФУ) разработала технологию производства желейного мармелада со сниженной калорийностью, его основой является не фруктовое пюре, а гидролаты эфиромасличных растений, сообщила пресс-служба вуза в среду.

"Использование гидролатов дает возможность создать новый ассортимент желейно-мармеладных изделий с натуральными ароматическими веществами, сниженной калорийностью и оригинальными органолептическими свойствами. Мармелад, приготовленный по традиционной технологии, имеет калорийность 320 ккал, а наш продукт - 230 ккал", - отметила доцент кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства Академии биоресурсов и природопользования КФУ Татьяна Калиновская.

"Кроме того, наша технология позволяет заменить сахар другими подсластителями для создания изделий диетического назначения", - цитирует доцента пресс-служба вуза.

Ученые в Крыму готовят мармелад с использованием разных эфирных масел и гидролатов: мяты, розы, лаванды, чабреца, шалфея и т.д. Помимо основного ингредиента в состав входят сахар, крахмальная патока и агар.

"Все компоненты являются натуральными, никаких добавок мы не применяем. Все образцы мармелада получили высокие оценки органолептических показателей от потребителей. Большинство охарактеризовали вкус продукта как ярко выраженный, характерный для каждого наименования. Наивысший балл за вкусовые качества получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты", - добавила Калиновская.

Себестоимость разработанного продукта ниже, чем традиционных аналогов - за счет того, что при приготовлении не используется фруктовое пюре. Вуз получил патент на новую технологию приготовления мармелада.

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