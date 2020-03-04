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04.03.20 14:46

Поправки в бюджет РФ на 2020-2022 гг приняты Госдумой в I чтении

© РИА Новости. Илья Питалев
4 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в бюджет РФ на 2020-2022 гг., которые были внесены правительством во исполнение социальных мер, озвученным президентом РФ в послании Федеральному Собранию 15 января.

Документ (N904447-7) с уточненными параметрами бюджета был внесен в Госдуму в феврале. Дополнительные бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение послания президента составят 1 трлн 848 млрд рублей в 2020-2022 гг. (в 2020 г. - 352,6 млрд руб., в 2021 г. - 712,6 млрд руб., в 2022 г. - 783,1 млрд руб.).

На предоставление материнского капитала в 2020 г. будет направлено 122,4 млрд руб. - это с учетом собственных средств Пенсионного фонда РФ (ПФР) и дополнительно выделяемого ему межбюджетного трансферта в размере 111,9 млрд руб., в 2021 г. - 210,7 млрд руб., в 2022 г. - 265,8 млрд руб.

На предоставление субсидий региональным бюджетам для организации бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах в 2020 г. запланировано выделение 21,8 млрд руб., в 2021 г. - 43,6 млрд руб., в 2022 г. - 43,6 млрд руб. На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предполагается направить в 2020 г. 25,4 млрд руб., в 2021 г. - 76,3 млрд руб., в 2022 г. - 76,3 млрд руб. На осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно выделяется в 2020 г. 120,3 млрд руб., в 2021 г. - 219 млрд руб., в 2022 г. - 228,3 млрд руб.

В поправках в бюджет РФ предусматривается также поддержка машиностроения. Так, на поддержку лизинга производства самоходных машин планируется выделить в 2020 г. 18,3 млрд руб. На возмещение выпадающих доходов банков по кредитам физлицам, выданным в 2015-2020 гг. на покупку отечественных автомобилей, планируется направить 5 млрд руб., еще 3,3 млрд руб. будет выделено производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Кроме того, 3 млрд руб. планируется направить в виде субсидий производителям сельскохозяйственной техники, еще столько же - лизинговым организациям РФ на возмещение потерь в доходах при предоставлении ими скидки по уплате аванса покупателями специализированной техники и оборудования, 2 млрд руб. - по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 гг.

Производителям специализированной техники или оборудования предлагается выделить 1 млрд руб. бюджетных ассигнований для предоставления ими скидки покупателям. Еще 0,95 млрд руб. планируется распределить на возмещение части затрат компаний при приобретении ими железнодорожного подвижного состава.

Компенсация выпадающих доходов субъектов РФ в объеме 2/3 инвестиционного налогового вычета в 2020-2022 гг. в сумме 30 млрд ру

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