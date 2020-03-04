|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.03.20 14:53
Прошедшая зима в Башкирии стала самой теплой с 1937 года
"Прошедшая зима на территории Республики Башкортостан выдалась самой теплой с 1937 года ", - сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра в среду.
По данным метеорологов, воздух в зимние месяцы был на 7,2 градуса теплее, чем обычно, а среднемесячная температура приблизилась к значениям, характерным для марта.
Так, в декабре 2019 года она достигла -7,1° при норме -11,1°. В январе составила -5,6°, что на 9,2° выше нормы. В феврале среднемесячная температура превысила норму на 8,4°, составив -5,3°.
Отмечается, что на метеостанции в Уфе за зиму трижды фиксировались абсолютные максимумы температуры.
Специалисты объяснили, что "повышенный температурный режим в этом зимнем сезоне определяли атлантические воздушные массы, в отдельные периоды времени - субтропические воздушные массы".
Гидрометцентр России прогнозирует, что марте в республике будет на 1,5-2° теплее, чем обычно.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket