Прошедшая зима в Башкирии стала самой теплой с 1937 года

04.03.20 14:53

© РИА Новости. Вадим Брайдов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Минувшая зима в Башкирии стала аномально теплой, средние температуры превысили норму на 7 градусов.

"Прошедшая зима на территории Республики Башкортостан выдалась самой теплой с 1937 года ", - сообщила пресс-служба Башгидрометеоцентра в среду.

По данным метеорологов, воздух в зимние месяцы был на 7,2 градуса теплее, чем обычно, а среднемесячная температура приблизилась к значениям, характерным для марта.

Так, в декабре 2019 года она достигла -7,1° при норме -11,1°. В январе составила -5,6°, что на 9,2° выше нормы. В феврале среднемесячная температура превысила норму на 8,4°, составив -5,3°.

Отмечается, что на метеостанции в Уфе за зиму трижды фиксировались абсолютные максимумы температуры.

Специалисты объяснили, что "повышенный температурный режим в этом зимнем сезоне определяли атлантические воздушные массы, в отдельные периоды времени - субтропические воздушные массы".

Гидрометцентр России прогнозирует, что марте в республике будет на 1,5-2° теплее, чем обычно.