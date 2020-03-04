Около 1300 фронтовых писем времен войны нашли в Татарстане

04.03.20 14:58

© РИА Новости. Сергей Пятаков

4 марта. Interfax-Russia.ru - В рамках проекта "Дорога памяти" удалось получить выше 26 тыс. фотографий красноармейцев, которые уходили на фронт во время Великой Отечественной войны из Татарстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На данный момент удалось найти 1279 фронтовых писем. Также с момента открытия пунктов оцифровки удалось собрать документы и установить личности более 600 тысяч красноармейцев, которые уходили на войну из Татарстана. По этому показателю Татарстан занимает первое место среди всех регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий",- говорится в сообщении.

Отмечается, что активность людей увеличивается.

"Только за последние два месяца нашли 432 письма, отправленных с фронта. Это почти 50% от писем, которые были найдены в Татарстане за весь 2019 год, когда было собрано 876 фронтовых писем", - отмечается в пресс-релизе.

Для поиска фронтовых писем и фотографий участников войны в Татарстане развернуты более 250 пунктов оцифровки.

Проект "Дорога памяти" призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

"Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.