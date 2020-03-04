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04.03.20 15:10
Театры Челябинской области отправились в турне по региону со спектаклями о войне
"Участниками проекта стали 14 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея, то есть практически все областные и муниципальные театры. В афишу вошли спектакли на военную тематику, это и литературно-музыкальные композиции по известным произведениям, и драматургические. Марафон продлится до конца апреля", - отмечает пресс-служба.
Откроет гастрольный тур челябинский театр "Манекен". В детской школе искусств Карабаша артисты покажут спектакль "Василий Теркин", поставленный специально к 75-летию Победы.
В свою очередь в пресс-службе министерства агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что все расходы на организацию театрального турне взял на себя областной бюджет. Для зрителей спектакли будут бесплатными.
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