"Автодор" отремонтирует 48,5 км дорог в Кузбассе за 1,7 млрд рублей

04.03.20 15:16

© РИА Новости. Денис Абрамов

4 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Автодор" признано победителем трех тендеров на капремонт дорог в Кемеровской области, объявленных дирекцией автодорог Кузбасса и Сибуправтодором, следует из материалов на портале госзакупок.

В частности, дирекция автодорог Кузбасса уже заключила с "Автодором" контракт на капремонт 20,5 км двухполосной автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол IV технической категории. "Автодор" стал единственным участником соответствующего аукциона, контракт заключен по начальной (максимальной) цене - 795,8 млн рублей. Срок выполнения работ - до конца октября 2022 года.

Также с "Автодором" планируется заключить контракт на капремонт 19 км автодороги III технической категории Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком районах. Работы необходимо выполнить до 31 октября 2021 года. Контракт по той же причине будет заключен по начальной (максимальной) цене в 490 млн рублей.

В свою очередь, Сибуправтодор договорился с "Автодором" о капремонте 9 км автодороги "Сибирь" в Кемеровской области. Контракт аналогично заключен по начальной (максимальной) цене - 434 млн рублей.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, АО "Автодор" зарегистрировано в Кемерово в 2012 году с основными видами деятельности "строительство автомобильных дорог и автомагистралей", а также "производство общестроительных работ". Основным собственником компании через АО "Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление" является Тимур Хасанов, ранее депутат Совета народных депутатов Кемеровской области (ныне - Заксобрание Кузбасса).