Всех госпитализированных с пневмонией в Тюменской области проверят на коронавирус

04.03.20 15:24

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 марта. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области в связи с увеличением стран, где выявлены заболевшие коронавирусом, разработаны дополнительные меры по профилактике этого заболевания, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

Так, во всех организациях и учреждениях с массовым пребыванием людей рекомендовано усилить дезинфекционный режим, включающий обязательную обработку поверхностей и обеззараживание воздуха с применением бактерицидных установок.

Кроме того, лабораторное исследование на коронавирус будет организовано для всех госпитализированных пациентов с внебольничными пневмониями.

В аэропорту "Рощино" в Тюмени установлены два стационарных тепловизора, данные с которых в режиме онлайн отслеживают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Все пассажиры, прибывающие в регион из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран, в обязательном порядке проходят лабораторное исследование на коронавирус и находятся под медицинским наблюдением, отмечается в сообщении.