Двухнедельный запас лекарств и масок сформирован в Красноярском края

04.03.20 15:27

© РИА Новости. Константин Михальчевский

4 марта. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа создана в правительстве Красноярского края для предупреждения распространения коронавируса на территории региона, сообщает в среду пресс-служба исполнительного органа власти.

Новый совещательный орган возглавил вице-премьер правительства края Алексей Подкорытов. Главная задача группы - оперативный мониторинг ситуации и организация взаимодействия между различными ведомствами для профилактики возможного распространения коронавируса в регионе.

"Введен ежедневный мониторинг резерва лекарственных препаратов и расходных материалов в медицинских организациях и аптечной сети. Обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты", - отмечают в правительстве.

Также два раза в день ведется сбор информации о ситуации с новой вирусной инфекцией в крае. Во всех медицинских организациях проводится оценка готовности персонала к эффективным действиям при выявлении больного с подозрением на данную инфекцию, проверяются схемы оповещения и резерв лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, приборов искусственной вентиляции легких.

С медработниками также проводят учения с участием условного больного.

"На случай необходимости определены маршруты транспортировки пациентов из аэропорта Красноярска в инфекционные стационары. Для перевозки больных в крае имеются транспортные изолирующие комплекты. На базе одного из медучреждений края развернут полностью автономный лечебный комплекс, который, если потребуется, может принять пациентов с новой вирусной инфекцией. Организовано участие представителей медицинских организаций края в ежедневных обучающих вебинарах научно-медицинских центров Минздрава России", - подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент в Красноярском крае случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.